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وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة بمدينة رأس البر وإعادة حركة السير في شوارع المدينة إلي طبيعتها.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بعربات لشفط المياه واتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن ونجحت جهود المحافظة في إعادة حركة السير في الشوارع إلى طبيعتها، كما تابعت الوزارة الإجراءات التى تم اتخاذها فى محافظات شمال سيناء وكفر الشيخ والإسكندرية بعد سقوط الأمطار، وعادت الأمور بتلك المحافظات إلي طبيعتها.

وأصدر اللواء محمود شعراوي توجيهاته برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة عمليات الوزارة، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار.

كما طالب وزير التنمية المحلية بمتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار علي مدار الساعة، وأكد اللواء محمود شعراوى ضرورة قيام المحافظين بحصر إمكانات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات فى كافة التخصصات "مياه – صرف صحى – كهرباء – الحريق" وكذلك المعدات "لوادر – بلدوزرات – عربات شفط ... إلخ" وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وموافاة مركز إدارة الأزمات بالموقف أولًا باول.
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
وزير التنمية المحلية: فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات لمواجهة الأمطار.. صور
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