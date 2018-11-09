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فن

فتاة صغيرة تنقذ أجواء الكريسماس من كائن The Grinch

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يأتي موسم الأعياد ليحمل معه البهجة والاحتفالات، ولكن يبدو أن هذه الفرحة تزعج مخلوق الجرينش الغاضب الذي سيحاول إفساد أجواء الكريسماس في فيلم The Grinch الذي تطلقه شركة فور ستار في دور العرض المصرية.

يدور الفيلم حول مخلوق الجرينش الذي تزعجه احتفالات أهل مدينته بحلول الكريسماس لذلك يبدأ التخطيط في سرقة هذه الفرحة، ولكنه يقابل فتاة صغيرة مرحة تغير مخططاته.

شخصية جرينش هي من ابتكار المؤلف تيودور سوس في كتابه How the Grinch stole Christmas! الذي صدر عام 1957، وفي عام 2000 قام جيم كاري ببطولة فيلم يحمل نفس الاسم ومن إخراج رون هاورد.

الفيلم من إخراج يارو تشيني وسكوت موسير ومن تأليف مايكل ليسيور، ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية The Grinch النجم المرشح للأوسكار بينديكت كامبرباتش، ويشاركه البطولة المغني المعروف فاريل ويليامز، ورشيدة جونز.
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