هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

حكى الفنان هشام عباس، دوره في زواج الفنانة جنات، وقال: «أنا كان ليا صديق وقالى إنه بيحب جنات، وطلب منى التواصل معها بحكم صداقتي بها، وأكد عباس أن صديقة كان يريد الحصول على موافقتها بالزواج منه، معلقا .. كانوا جيران».





وأضاف عباس خلال تقديمه برنامج «شريط كوكتيل»، المذاع على قناة الحياة، أن صديقة أكد له أنه يحبها ولن يقف فى مسيرتها الفنية.





وتابع عباس: بالفعل تواصلت مع جنات وقلت لها إن لدي صديقًا يحبك ويريد الزواج منك على سنة الله، فرفضت فى بداية الأمر وقالت كل إحساسي بالغناء وعايزة أشوف حياتي ومستقبلي الفني ومش بفكر فى الزواج.



