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رياضة

ميسي يتوسط لإشراك مالكولم فى مباراة إنتر بدورى الأبطال الأوروبي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
ليونيل ميسي نجم وقائد
ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة
أ ش أ
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم (الجمعة) أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة، يسعى للوساطة بين زميله البرازيلي في الفريق مالكوم دي أوليفيرا والمدرب إرنستو فالفيردي، خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك مع البارسا لفترة طويلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ميسي تحدث مع فالفيردي، وسأله إن كان هناك خطأ ما مع البرازيلي مالكوم، وأن فالفيردي أكد لميسي، أنه لا توجد أي مشكلة مع البرازيلي، ثم شارك اللاعب بعد ذلك أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الفريق الوحيد، وسط تعاطف من جميع لاعبي البارسا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فالفيردي مدرب برشلونة، لم يكن راضيًا عن إتمام صفقة البرازيلي مالكوم، مما دفعه لعدم الاعتماد عليه في العديد من مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.
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