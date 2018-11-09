موجة صقيع وأمطار وثلوج تضرب الغربية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. صور

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، عن رفع حاله الطوارئ والتأهب على مستوي قطاعات مديريات ومجالس المدن والأحياء، فضلا عن تدشين وحدة ربط بين غرف العمليات والطوارئ تزامنا مع موجة الطقس السيئ.



وأشار محافظ الغربية، في بيان، إلى أنه تم التنسيق بين الجهات التنفيذية والإدارات المحلية مع مسئولي الوحدات المحلية سعيا فى الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه المتراكمة بشوارع المناطق السكنية ورفع المياه المتراكمة على مستوي أنفاق المحافظة بشكل دوري.



كانت محافظة الغربية تعرضت لموجة من الطقس السيئ وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وهو ما جعل المواطنين يرتدون الملابس الثقيله لتفادي التعرض لنزلات البرد نتيجة موجة الطقس السيئ والصقيع.



كما أصيبت حركة النقل والمواصلات بين المراكز والمدن بحالة من الشلل نتيجة موجة من الضباب والشبوره المائية على الطرق الفرعية الواصله بين مراكز "طنطا – المحلة" و" سمنود – زفتي" و"بسيون – كفرالزيات" و"قطور – طنطا" و"زفتي – السنطة".