صحة البحيرة: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث وادى النطرون

أكد الدكتور أحمد الفقى مدير المستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة، استقرار الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص.



وأشار الفقي ،فى تصريح لـ"ـصدى البلد" إلى أنه تم السماح للمصابين بالخروج ومغادرة مستشفى جراحات اليوم الواحد بعد تلقيهم العلاج اللازم.



وكان الطريق الصحراوى عند الكيلو 182 بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة قد شهد حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص متجه من حلوان للإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا من مستقلى السيارة "بجروح وكدمات وسحجات " وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمشاركة 4 سيارات إسعاف.



وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ،تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون.. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص متجه من حلوان للإسكندرية بالطريق الصحراوى "القاهرة-الإسكندرية"عند الكيلو 182 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.



وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا" بجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور"،وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد وادي النطرون لتلقى العلاج وبعد استقرار حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الصحية لديهم تم التصريح لهم بالخروج من المستشفى .. وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





















