ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

صحة البحيرة: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث وادى النطرون

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:25 م
اصابة - اسعاف - ارشيفية
اصابة - اسعاف - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور أحمد الفقى مدير المستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة، استقرار الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص.

وأشار الفقي ،فى تصريح لـ"ـصدى البلد" إلى أنه تم السماح للمصابين بالخروج ومغادرة مستشفى جراحات اليوم الواحد بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكان الطريق الصحراوى عند الكيلو 182 بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة قد شهد حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص متجه من حلوان للإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا من مستقلى السيارة "بجروح وكدمات وسحجات " وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمشاركة 4 سيارات إسعاف.

وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ،تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون.. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص  متجه من حلوان للإسكندرية بالطريق الصحراوى "القاهرة-الإسكندرية"عند الكيلو 182 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا" بجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور"،وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد وادي النطرون لتلقى العلاج وبعد استقرار حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الصحية لديهم تم التصريح لهم بالخروج من المستشفى .. وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

 

 

 

loading...

ترشيحاتنا

رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

شوارع السعودية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

الخطيب ومجلس الأهلي يلبي دعوة السفير المصري في تونس

السعودية تحذر إسرائيل وتطالب بالإنهاء الفوري لاحتلال‎ فلسطين والجولان

التعليم تكشف ما تم إنجازه لصالح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

إيناس عز الدين تدعم الأهلى قبل موقعة رادس

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. حكاية معجب أغلق التليفزيون عند رؤيتها لهذا السبب

احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو
تعرف على أهم ملامح العلاقات المصرية البحرينية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟