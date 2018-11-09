مصطفى بكري ينعى الإعلامية نادية صالح

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه الشديد لفراق الإعلامية القديرة نادية صالح، متقدما بخالص العزاء لذوي الفقيدة التي توفيت فجر اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن أقيمت الصلاة على جثمانها في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.



وأوضح بكري، خلال تقديمة برنامج حقائق وأسرار، المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الراحلة قدمت العديد من الأعمال والبرامج الإذاعية جعلتها أحد أهم أيقونات الأذاعة المصرية.



وأشار الإعلامي، إلى أن الفقيدة قامت بتقديم برامج "صباح الخير، إمرأة عصرية، ألف مثل ومثل، بعيدا عن السياسة، وطني حبيبي".