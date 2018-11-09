انصهار جليدي ببوليفيا يهدد المياه العذبة.. فيديو

أذاعت قناة "العربية"، تقريرا حول اكتشاف لعالم ببوليفيا في أمريكا الجنوبية، يرصد ظاهرة اختفاء الأنهار الجليدية، فوق جبال الأنديز، حيث يتابع العلماء ذوبان الجليد، بسبب الاحتباس الحراري، مما يهدد المصدر الرئيسي للمياه العذبة للسكان في هذه المنطقة.



وأفاد التقرير بأن الأنهار الجليدية تتناقص أكثر وأكثر، ففي البداية كان من المتوقع اختفاؤها عام 2050، ولكن بعد ذلك تقلصت المدة إلى 2030، مشيرًا إلى أن الاحتباس الحراري ليس العامل الوحيد، لكن أيضًا تغير المناخ.