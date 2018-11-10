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نهائي دوري أبطال آسيا.. شاهد بيرسبوليس في مواجهة كاشيما انتلرز اليوم السبت

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" مشاهدة مباراة كاشيما أنتلرز الياباني مباراة الإياب مع منافسه الإيراني بيرسيبوليس على ملعب أزادي في طهران مرشحًا لإحراز دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تقدّم عليه ذهابًا بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وإذا كان الفريق الياباني بطل بلاده 8 مرات يملك أفضلية على الورق، فإنّه في المقابل سيخوض امتحان الرهبة في ملعب ملتهب غالبًا ما يشكل أنصاره اللاعب رقم 12 لصالح أصحاب الأرض.

وكان كاشيما سجل هدفين في الشوط الثاني بفضل الثنائي البرازيلي ليو سيلفا وسيرجينيو، والأخير سجل هدفه الخامس في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا ليمنح فريقه فوزًا منطقيًا.




بيد أنّ مدافع كاشيما شوتو ياماموتو حذّر من أنّ الأمور لم تحسم بعد لأن نجاح بيرسيبوليس في تسجيل هدف مبكر قد يقلب الأمور رأسًا على عقب في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين إلى رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.
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