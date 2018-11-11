برلمانى: صحة المواطن خط أحمر وأمن قومى مصري

قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه يوجد تقصير كبير من وزارة الصحة في رقابة الأدوية ومتابعتها أينما وجدت، مشيرًا إلى أن صحة المواطن خط أحمر، محذرًا المواطنين من شراء الادوية مجهولة المصدر.





وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ"صدي البلد": بأن المشكلة الأخطر والأهم فى سوق الدواء، وهى مصانع «بير السلم»، والتى تقوم بإنتاج أدوية مغشوشة، وترويجها لدى مخازن الأدوية الصغيرة، والتى قد تكون مرخصة أو غير مرخصة، حيث يجرى تعبئة العبوات الدوائية بمواد غير فعالة، بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة، مشددًا على ضرورة اتخاذ العقوبة اللازمة على من تسول له نفسه في غش الدواء والتلاعب بصحة المواطنين.





وتابع النائب قائلا: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هيئة عليا للدواء المصري، لحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية".



