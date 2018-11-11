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برلمان

برلمانى: صحة المواطن خط أحمر وأمن قومى مصري

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
برلمانى: صحة المواطن
برلمانى: صحة المواطن خط أحمر وأمن قومى مصري
القسم السياسي
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه يوجد تقصير كبير من وزارة الصحة في رقابة الأدوية ومتابعتها أينما وجدت، مشيرًا إلى أن صحة المواطن خط أحمر، محذرًا المواطنين من شراء الادوية مجهولة المصدر.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ"صدي البلد": بأن المشكلة الأخطر والأهم فى سوق الدواء، وهى مصانع «بير السلم»، والتى تقوم بإنتاج أدوية مغشوشة، وترويجها لدى مخازن الأدوية الصغيرة، والتى قد تكون مرخصة أو غير مرخصة، حيث يجرى تعبئة العبوات الدوائية بمواد غير فعالة، بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة، مشددًا على ضرورة اتخاذ العقوبة اللازمة على من تسول له نفسه في غش الدواء والتلاعب بصحة المواطنين.

وتابع النائب قائلا: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هيئة عليا للدواء المصري، لحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية".

كان الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، قد صرح بأن نقابة الصيادلة تحملت عبء محاربة قضية الأدوية المغشوشة والأدوية منتهية الصلاحية، والحد من تفاقمها والتى تشغل حيزًا كبيرًا من إهتمام المجتمع الصيدلى خاصة والمجتمع المصري عامة، لما لها من تأثيرات وانعكاسات بالغة الخطورة على صحة المواطنين، وأمن الوطن.
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