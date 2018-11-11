متظاهرة عارية تهاجم موكب ترامب في فرنسا

هاجمت متظاهرة عارية موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لعرقلته عن الوصول إلى احتفالات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.



واجتازت السيدة الحاجز الأمني وهي تصرخ "صانع السلام الزائف" و"المنافق"، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليها في الحال، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحيدا ومتأخرا للمشاركة في الاحتفالات التي تضم العديد من زعماء وقادة العالم على رأسهم الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم.