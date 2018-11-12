الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا في باريس العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركّزا على القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، خلال اجتماع قصير جمع بينهما في باريس أمس الأحد.



وأوضح بيسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، حيث ناقشا خلالها القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين".