وجدى زين: مصر كشفت للعالم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفى وجدي زين الدين أن السياسة الخارجية المصرية هي من بصرت العالم كله بالجرائم التي تحدث تجاه الفلسطينين.



وأضاف زين خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”،مصر لعبت دور كبير وجبار في ملف القضية الفلسطينية معقبا:" العديد من الدول وبينها الولايات المتحدة كانت تراهن على فشل مصر فى هذا الملف.

الشعب المصرى

وتابع الكاتب الصحفى: الشعب المصرى أيضا لعبا دور واع وعاقل تجاه القضية الفلسطينية من خلال الوقوف بجانب القيادة السياسية للدولة منذ إعلان إسرائيل بدا الحرب على قطاع غزة.

واكد الكاتب الصحفى أن مصر معتاده على تحمل إعباء الأمة العربية لا سيما القضية الفلسطينية، معقبا:" الحرب على غزة بداية من 7 اكتوبر عبء مضاعف على الدولة المصرية وجهود مصر ومواقفها فى هذا الشأن يستحق الدراسة".