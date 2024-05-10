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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الـ 77 للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب.

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بالدعم الدائم للدكتور عبد الهادي القصبي لملف تمكين المرأة المصرية، وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى ظل وجود ارادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة هو واجب وطني، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أول من لقب سيدات مصر"بعظيمات مصر"، وهو صاحب جملة "لا تسقط أمة حافظت سيداتها علي صوت ضمير الوطن"، مؤكدة علي التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهده ملف تمكين المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 2٪ .

إنجازات المجلس خلال الـ 10 سنوات الماضية

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي إنجازات المجلس خلال الـ 10 سنوات الماضية، و قامت بتسليم الدكتور عبد الهادي القصبي درع المجلس تقديراً لجهوده في ملف تمكين المرأة علاوة على نسخة مطبوعة من الكتاب.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أوجه الصرف المخصصة للمجلس القومي للمرأة في مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمجلس لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

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مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة

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