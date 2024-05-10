عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم السبكي: اسكريبت فيلم "شقو" يسمح بوجود جزء ثان

كريم السبكي
كريم السبكي

تحدث المخرج كريم السبكي على النجاح الكبير الذى حققه فيلم “شقه” منذ إنطلاقة عرضه فى دور العرض السينمائية .

 وقال كريم السبكي خلال  لقائه ببرنامج “معكم” تقديم الإعلامية مني الشاذلي ، أنه لم يتخيل هذا النجاح للفيلم ، معقبا : "مشهد سقوط عمرو يوسف كان صعب جدا ولما اتعاد أخر مرة كان جميل جدا".

وأضاف كريم السبكي ، قائلا: “أن كل شخصيات الفيلم مختلفة تماما عن الأخرى ضمن أحداث فيلم شقو ، وهناك جزء تانى من الفيلم لأن الإسكريبت يسمح لوجود لجزء تانى”. 

وفى وقت لاحق، قال المنتج كريم السبكي أن فيلم “شقو” مميز بأبطاله والنجوم المشاركين فيه والذين اعتبرهم حالة خاصة بسبب تفوقهم الفني.

وأضاف كريم السبكي: أن الفنانة يسرا لا يمكن أن تجسد شخصية شريرة ولكنها مفاجأة الفيلم ووجودها ضمن أحداث فيلم “شقو” من أجمل الأشياء ، لأن وجودها دائما مميز ولها طلة مختلفة. 

وحصد فيلم شقو منذ طرحه بالسينمات في وقفة عيد الفطر  34 مليونًا و978 ألفًا و874 جنيهًا .

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم  شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه

كريم السبكي ايرادات فيلم شقو فيلم شقو أبطال فيلم شقو أفلام صيف ٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

موضوعات متعلقة

مؤثر.. باسم سمرة يتحدث عن دوره بفيلم "عمارة يعقوبيان"

مجتهدة ومريحة .. إياد نصار يتحدث عن أحدث تعاون مع دينا الشربيني

كان واحشني نشتغل .. محمد يحيي يعلن عن مفاجأة جديدة بمشاركة محمد حماقي

صابر الرباعي: أتمنى النجاح للمزيد من الأغاني التونسية

رانيا فريد شوقي تنعى والدة كريم عبد العزيز

دي حياتي الشخصية | تصريح مثير من صابر الرباعي لهذا السبب

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

ترشيحاتنا

نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن

مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة

لا تقل عن سنة.. عقوبة مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام

سنن الجمعة الأولى من ذي القعدة 1445.. بـ 8 أمور تبيضّ صحيفتك وتمحى خطاياك

عبده يحيى : منافسة غزل المحلة على لقب الدوري حق مشروع

لماذا سددت الفنانة نسرين طافش 4 مليون جنيه في المحكمة ؟ .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-