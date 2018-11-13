محمود فتح الله: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وسأتنازل عن 50% من مستحقاتي لديه.. فيديو

توقع محمود فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن يحصد الزمالك بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم؛ بعد غياب استمر لمدة 3 مواسم عن الفوز بالبطولة المحلية.



وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك علامات توضح أن الفريق في طريقه للفوز بالدوري، موضحًا أن الزمالك أصبح قادر على الفوز حتى لو لم يكن في أفضل مستوياته، فلديه تشكيل وقوام ثابتين والتغييرات أصبحت معروفة للجميع.



وتابع: "قدرة الزمالك على الفوز باستمرار؛ نجاح للفريق، كما أنه مطالب ببذل جهد أكبر؛ لأن المباريات المقبلة ستكون صعبة، واعتقد مع نهاية الدور الأول ستكون الرؤية قد وضحت".



وأضاف: " أزمتي مع الزمالك بسيطة، وستنتهي خلال أيام، ولا أعتقد أن إدارة الفريق ستختلف معي في شيء، والأمور سهلة، حصلت على جزء من مستحقاتي، ومتبقي جزء آخر، سأتنازل عن 50% من المستحقات، وأحصل على الباقي".