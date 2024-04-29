محافظ الغربية ورئيس جهاز حماية المستهلك يقودان حملة رقابية مُكبرة

قاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، برفقة ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار ، وأيضا توافره ، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.



بدأت الجولة بتفقد المحافظ ورئيس الجهاز عددا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها ، كما تفقد عددا من المخابز لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ، والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، بجانب عدد من المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية.



وتوجه المحافظ بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الغربية وجولاته الميدانية التى يقوم بها فى مختلف محافظات الجمهورية، وجهوده الملموسة في متابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.



من جانبه ، قال السجيني " إن محافظة الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة ، ونسعى دائما إلى تواجد جهاز حماية المستهلك فيها ، والإنتشار في الأسواق لمتابعتها" ، مشيدا بمنظومة المنافذ التي أقامتها المحافظة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



وأوضح أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات وفقا للقانون.



على صعيد منفصل ، وقع رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي ، اليوم ، مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا ومعهد الفيزياء بجمهورية كازخستان ، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، حيث وقع الاتفاقية عن معهد الفيزياء بجمهورية كازخستان الدكتور "Sayebek Sakhiyev " المدير العام لمعهد الفيزياء.



وأوضح الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تولي اهتماما بتعزير التعاون العلمي مع الجامعات على المستوى الدولي ، مشيرا الى أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع معهد الفيزياء بجمهورية كازخستان.