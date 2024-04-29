لعنة الفراعنة.. سر وفاة 22 عالما بمقبرة توت عنخ أمون

حيرت لعنة الفراعنة المثيرة للقلق التي لحقت بمقبرة الملك توت عنخ آمون في مصر علماء الآثار، حيث يخشى أن تكون مرتبطة بالوفاة الغامضة للعديد من المنقبين الذين اكتشفوها في عام 1922.

و كشف أحد العلماء الآن أنه استطاع حل ألغاز "لعنة فرعون" توت عنخ آمون بعد أكثر من 100 عام من اكتشاف المقبرة التي حيرت العديد من العلماء .

وأن السر الذي تسبب في وفاة ٢٢ شخص من مكتشفي مقبرة توت عنخ امون محفور علي جدران المقبرة وأن سر اللعنة كان واضحا من البداية .

وفي الفيديو التالي نكشف سر لعنة الفراعنة المتسببة في وفاة مكتشفي مقبرة توت عنخ امون بعد ١٠٢ عام من اكتشاف المقبرة ….