رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الذكاء الاصطناعي أصبح الحاضر وليس المستقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تشريعات تعد في هذا الأمر للإستفادة بأكبر درجة ممكنة منه.

قال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه عقد لقاءات مع المسئولين في دولة اليابان خلال زيارته لها، مؤكدا أنه عقدت شراكات مع أكبر مؤسسة هناك وتم الإتفاق على أن يكون هناك مادة للذكاء الاصكناعي في المدارس.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تدريس مادة الذكاء الإصطناعي من العام القادم، في المرحلة الثانوية، ولكنها ستكون غير مضافة للمجموع.