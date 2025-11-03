أيمن الرقب: غياب الوحدة في الموقف الفلسطيني يؤثر على طرق حل القضية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن غياب الوحدة في الموقف الفلسطيني، يؤثر بشكل كبير على طرق حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يتمنى ألا تغيب حركة فتح عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للخروج برؤية واضحة لنهاية الحرب في غزة.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الإحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاكات واضحة ضد أسرانا الأبطال"، مؤكدا أن جثامين شهداء تم تسليمها مؤخرًا كان واضحًا أنها قُتلت داخل المعتقلات.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هناك تعقيدات تدخل على ملف الهدنة بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن حركة حماس مبرراتها واضحة، أنها تحتاج للمزيد من الوقت والبحث والتمحيص، وعلى الإسرائيليين أن يتعاونوا في هذا الملف.