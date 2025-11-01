قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
حركة فتح: هناك تمييز سياسي انتقائي يخدم الاحتلال أكثر مما يضغط عليه

فتح
فتح
محمد البدوي

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة حول الموقف من الضفة الغربية تستحق الوقوف أمامها، مؤكدًا أنها قد تأتي في إطار تحسين الصورة داخليًا أكثر من كونها موقفًا استراتيجيًا ثابتًا للولايات المتحدة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح «الرقب» في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التصريحات الأمريكية تزامنت مع إعلان إسرائيل عن توسيع المستوطنات داخل الضفة الغربية، خاصة في منطقة «وشعك سيون»، ما يعكس استمرار سياسة التمدد الاستيطاني رغم التحفظات الدولية. 

وأضاف أن الفلسفة الأمريكية القائمة منذ سنوات تفرق بين توسيع المستوطنات القائمة، وهو ما تتغاضى عنه واشنطن، وبين إقامة مستوطنات جديدة، وهو ما ترفضه رسميًا، معتبرًا أن هذا تمييز سياسي انتقائي يخدم الاحتلال أكثر مما يضغط عليه.

وأكد القيادي الفتحاوي أن الفلسطينيين بحاجة إلى موقف أمريكي واضح وصريح، لا يكتفي بالتشخيص، بل يتجه نحو معارضة حقيقية للسياسات اليمينية الإسرائيلية التي تزداد تطرفًا يومًا بعد يوم.

وأشار «الرقب» إلى أن اللوبي الصهيوني في واشنطن ما زال يمارس نفوذه داخل البيت الأبيض، مما يجعل المواقف الأمريكية في معظم الأحيان مجرد شعارات للاستهلاك المحلي، دون أي تحرك فعلي على الأرض.

ازدواجية واضحة في التعامل 

وأضاف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أظهرت ازدواجية واضحة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نفى في أحد تصريحاته نية إسرائيل مهاجمة إيران، ثم سمح بحدوث ذلك بعد ساعات، في مشهد يؤكد غياب المصداقية السياسية.

الإدارة الأمريكية الجديدة

وشدد الدكتور أيمن الرقب على أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر فعليًا على الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين، وأن المطلوب حاليًا هو اختبار ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستغيّر من رؤيتها التقليدية المنحازة أم ستبقى تدور في الفلك نفسه.

الانفتاح السياسي ومخاطبة واشنطن

واختتم القيادي في حركة فتح حديثه مؤكدًا أن الانفتاح السياسي ومخاطبة واشنطن بذكاء دبلوماسي قد يخدم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن قراءة شخصية الرئيس الأمريكي بشكل جيد قد تفتح نوافذ للتأثير في القرار الأمريكي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويعيد التوازن إلى معادلة الصراع.

فتح حركة فتح الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

انتصار

انتصار عن مخرج فيلم السادة الأفاضل: العمل مع كريم الشناوي ممتع

هالة صدقي

هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

بالصور

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

