يديعوت أحرونوت : تل أبيب تترقب تسلم رفات من غزة وسط غموض حول هوية أصحابها

فرناس حفظي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال تسلّم رفات من قطاع غزة الليلة، يُتوقّع أن تسلّمها حركة حماس عبر الصليب الأحمر.

 وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثامين تعود لرهائن متوفين، فيما ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي في "أبو كبير" لفحصها وتحديد هويتها.


وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن احتمال كون هذه الرفات لرهائن منخفض، مرجّحة أن تكون بقايا بشرية نُقلت من غزة، على غرار ما حدث في حالة الجندي الراحل أوفير تسرفاتي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن حركة حماس تلقت إخطارا يمنحها مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك بعد ذلك لاستهداف مواقع تابعة لحماس داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية عن الـ"مئات" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة،  ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة. وقال المسؤولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة العملية المُتحيزة لصالحها.

