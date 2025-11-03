قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

الخطيب
الخطيب
ولاء عبد الكريم

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) ، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إسحاق عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني الاسلامية النامية (D8).

حيث ناقش الطرفان الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة في مصر، مطلع ديسمبر المقبل والتي سيترأسها  الوزير. 

وأكد الخطيب، خلال اللقاء، على ما توليه مصر من أهمية كبيرة للدفع بمخرجات القمة التي استضافتها مصر لرؤساء دول المجموعة في ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تعزيز التجارة البينية وتفعيل اتفاق التجارة التفضيلي وآلية فض المنازعات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجموعة التي انضمت اليها أذربيجان مؤخرًا.

والتقى الخطيب ، عمر بولات، وزير التجارة التركي، صباح اليوم، حيث وجه له الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة، مقترحًا عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة D8 لدعم التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية النامية، منظمة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، والتي انضمت إليها أذربيجان في ديسمبر من العام الماضي.

وتستهدف المجموعة تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية البينية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوب الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون بينها.

