مدبولي: تحسن كبير فى الأوضاع الاقتصادية داخل مصر خلال 3 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من الممكن أن تنعكس أحداث قطاع غزة على الداخل في مصر .



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، : خلال عامين لـ 3 اعوام ستكون الاوضاع الاقتصادية أفضل بكثير جدا داخل مصر وهذا الامر مرتبط بالاحداث الإقليمية".

وتابع مدبولي :" أقرا تقرير يومي عما يتم نشره في الصحف والمواقع الاكترونية وبرامج التوك شو وأكون حريص على الاستماع إلى الانتقادات التي توجه للحكومة ".



وأكمل مدبولي :" نحتاج إلى المزيد من التواصل بين اجهزة الحكومة والإعلام وإتاحة كل البيانات ومن المهم ان يقوم الوزراء من الظهور إعلاميا وعرض كل ما يتم تنفيذه".



ولفت مدبولي :"كل ما يهمنا الا يكون المواطن المصري عرضه للشائعات التي تحاول التشكيك في كل شيء ".



