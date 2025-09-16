مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع انتهاء الأزمة الاقتصادية وتواجد مصر في المسار الصحيح لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي .



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :" إحنا بنتكلم على 5 سنوات لضمان استدامة وتسارع نمو الاقتصاد المصري".

وتابع مدبولي :" التحدي الذي يواجهنا هو كيفية إنهاء العجز التجاري".

وأكمل مدبولي :" هناك زيادة في الصادرات المصرية من 20 لـ 22 % و80 % من واردات مصر هي مواد خام ومستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة".

ولفت مدبولي :" للحفاظ على أسعار المنتجات والسلع والحفاظ على ثبات وانخفاض الأسعار يحدث ذلك مع زيادة المعروض من السلع".