مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أحد العوامل الأساسية التي أدت لزيادة الصادرات المصرية أن أسعار المنتجات المصرية أصبحت تنافس وبقوة.



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :" التضخم في انخفاض مستمر ووصلنا لـ 12 % حجم تضخم ".

وتابع مدبولي :" نجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية ".

واكمل مدبولي :" حجم التنمية في قطاع الإسكان كبير وتم القضاء على المناطق غير الآمنة وتم نقل 300 الف اسرة من المناطق غير الآمنة إلى مناطق إنسانية على مستوى عالي جدا ".

ولفت مدبولي :" لدينا مشروعات لتطوير العشوائيات والبنية الاساسية وإيصال شبكات الصرف الصحي، وهناك طفرة في شبكات الطرق"، مضيفا:" 7 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة ".