مدبولي: مصر تحافظ على أمنها القومي والعربي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: أن “الموقف السياسي المصري ثابت وواضح ونسعى لتنسيق كامل مع جميع الدول”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “هناك عدد من الإشاعات هدفها التشكيك فى كل ما يحدث داخل البلد وبث طاقة سلبية للمواطن، وبالتالي كل هذا يساعد محاولة النيل من الاستقرار الداخلي للدولة المصرية”.

وتابع: “مصر تحافظ على امنها القومي والعربي ونحاول مع الدول الإسلامية أن يكون هناك تنسيق كامل وتكامل على كل التحديات الموجودة، والتوجه التي تسير به مصر هو ما يجعل مصر مستقرة وتضع أولوياتها ومواقفها برغم كل التحديات”.

وعقب: “الملف الإقتصادي الحكومة المصرية هي المعنية به، ونتابع مؤشرات الوضع الإقتصادي وهو أفضل بكثير مما كانت عليه من الفترة الماضية، وهناك إحتياطي نقدي يزيد بصورة كبيرة والجنيه المصري فى وضع مستقر”.