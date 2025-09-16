رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالصحافة والاعلام وملفات اخرى.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية؛ والوفد المرافق له للتباحث حول عددٍ من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، والبناء على النتائج المثمرة التي خرجت عن المباحثات الثنائية التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة السيد الرئيس، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في موسكو، خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.