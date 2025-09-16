ثوابتنا واضحة .. مدبولي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تاريخية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة تاريخية .



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :" مصر لها ثوابت واضحة منذ 7 أكتوبر 2023".

وتابع مدبولي :" كلمة الرئيس السيسي كان بها رسائل شديدة القوة تحدث عنها الإعلام المحلي والعالمي ".

واكمل مدبولي :" الرئيس السيسي وجه رسائل للشعب الإسرائيلي وحذرهم من أن ما يحدث الان يهدد ما تم اكتسابه على مدار عقود من عملية السلام ".

ولفت مدبولي :" العدوان الإسرائيلي على غزة توسعت رقعته لزعزعة الاستقرار في المنطقة ".