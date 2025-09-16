قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي : مصر شهدت تسارع على معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. 

وقال رئيس الوزراء : بوضوح شديد فمصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، ولذا فلابد أن نكون جميعا على وعي بأن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك دائما استمرار في التماسك الداخلي بين كل مفاصل الدولة وعلى رأسها المواطن المصري، وأن يكون واعيا بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومدركا أنه كلما كانت الدولة متماسكة وهناك تعاون بين جميع مؤسساتها رغم وجود تحديات وسلبيات نعمل جميعا على تحسينها، يظل الأمر الوحيد المحوري الذي يجعل الدولة بعيدة عن أي محاولات للنيل منها؛ هو الاستقرار والتماسك الداخلي.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعا على ضخ استثمارات أجنبية في مصر، فالمستثمر ذاته يؤكد أن مصر تتمتع بالاستقرار، ويؤكدون أنهم مطمئون إلى أن الدولة مستقرة، ورغم تحسن كل المؤشرات، فلابد أن يشعر المواطن أنه جزء من الحرب التي تدار على هذا البلد، وكذا حجم الشائعات الكبير الذي يتم تناقله على مدار الساعة؛ بهدف التشكيك في كل ما تقوم به الدولة، ومن أجل نزع الأمل من المواطن في أي يكون هناك مستقبل أفضل، وهي كلها محاولات للنيل من الاستقرار الداخلي، وهذا ما نواجهه اليوم كدولة، المتمثل في الحروب غير التقليدية التي نواجهها وهذه الشائعات تعتبر جزءا من تلك الحروب.

      وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حاولت إيضاح موقف مصر السياسي الثابت والواضح؛ فمصر تحافظ على أمنها القومي وعلى أمنها العربي، ونسعى دوما لأن يكون هناك تنسيق كامل أيضا مع الدول الإسلامية وإحداث نوع من التكامل فيما بيننا مع جميع التحديات القائمة، ونحن نعمل على ذلك في ضوء الثوابت والسياسة المصرية الراسخة، مؤكدا: نحن نتيقن ــ خلال متابعتنا للأحداث اليومية في المنطقة ـ من الإدارة الحكيمة والرشيدة لـ  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيال هذه الملفات على وجه التحديد، وأن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية هو الذي أسهم في الاستقرار الذي نعيشه اليوم فمصر قادرة أن تقف بقوة وتضع أولوياتها وتصنع مواقفها رغم كل هذه التحديات التي نشهدها في المنطقة.

موقف مصر السياسي الدولة المصرية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية

جانب من الحملات

حملات مكثفة بجهاز القاهرة الجديدة استعدادا للعام الدراسي

جانب من التوقيع

بـ 120 مليون جنيه .. تفاصيل خطة إيجوث لتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد