متى يجب سجود السهو على المصلي؟.. الإفتاء توضح الحالات الواجبة
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري لـ مدبولي: المواطن يريد أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين

وجه الإعلامي مصطفى بكري، حديثه غلى رئيس الوزراء، قائلا:" المواطن يريد ان يشعر بانعكاس المؤشرات الاقتصادية الجيدة على الارض في الأسعار ".

وقال بكري في كلمته في لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف والمواقع :" الحملات والشائعات تشكك في كل شيء ونحن في حاجة إلى رد وإعلام يواجه ولسنا في مرحلة تتسم بالحياد والدولة المصرية مستهدفة من كل الجهات".

وتابع بكري :" نحن في حاجة إلى أن ننتزع حالة الاحتقان المجتمعي بسبب قوانين مثل الإيجار القديم ونحتاج إلى أن نطمئن الشعب المصري".

وأكمل بكري :" نحن بحاجة إلى وزير إعلام لإدارة منظومة الإعلام التنموي التعبوي كي نشعر جميعا أننا امام قوة واحدة متماسكة تدير المنظومة ".
 

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

