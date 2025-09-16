مصطفى بكري لـ مدبولي: المواطن يريد أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، حديثه غلى رئيس الوزراء، قائلا:" المواطن يريد ان يشعر بانعكاس المؤشرات الاقتصادية الجيدة على الارض في الأسعار ".

وقال بكري في كلمته في لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف والمواقع :" الحملات والشائعات تشكك في كل شيء ونحن في حاجة إلى رد وإعلام يواجه ولسنا في مرحلة تتسم بالحياد والدولة المصرية مستهدفة من كل الجهات".

وتابع بكري :" نحن في حاجة إلى أن ننتزع حالة الاحتقان المجتمعي بسبب قوانين مثل الإيجار القديم ونحتاج إلى أن نطمئن الشعب المصري".

وأكمل بكري :" نحن بحاجة إلى وزير إعلام لإدارة منظومة الإعلام التنموي التعبوي كي نشعر جميعا أننا امام قوة واحدة متماسكة تدير المنظومة ".

