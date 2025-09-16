مدبولي: نستهدف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل القائم اليوم من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة هو كيفية تكوين ما يطلق عليه سلاسل التغذية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: “نستهدف بنهاية العام المالي الحالي الإنخفاض بالدين إلى حدود 80 أو 81%"، لافتا إلى: "يتم إستهداف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف السياحة أن يحدث بها طفرات كبيرة ولا تقل عن 30 مليون سائح”.

وتابع: “نسهدف أن القطاع الخاص يقود عملية الإستثمارات بما لا يقل عن ال65%، ونسهدف خفض مستوي العجز الكلي إلى 3.5% نزولا من 7% حاليا”.