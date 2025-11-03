قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض

أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول إنها تمتلك مالًا من ميراث والدها، وترغب في وضعه كوديعة في البنك لتأخذ من أرباحه شهريًا، متسائلةً: هل هذا حلال أم حرام؟.

حكم إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الإيداع في البنوك أمر جائز شرعًا، مؤكدًا أن البنك مؤسسة استثمارية حديثة، وليست مؤسسة ربوية كما يظن البعض.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التعامل البنكي في الودائع يُعد عقدًا استثماريًا مشروعًا بين المودِع والبنك، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في أنشطة مباحة، ويُوزّع الأرباح المتفق عليها وفقًا لعقود واضحة وشفافة، وهذا لا يدخل في باب الربا المحرّم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تحريم الربا ثابت في جميع الشرائع السماوية، لقوله تعالى: «وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه»، لكن لا يصح أن نُطلق وصف الربا على معاملات تختلف في حقيقتها وتكييفها الفقهي، مشددًا على أن الربا شيء، والاستثمار البنكي المشروع شيء آخر.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء «الإيداع في البنك وأخذ الأرباح الناتجة عنه جائز شرعًا ما دام يتم وفق عقود استثمارية مشروعة، ولا يندرج تحت مسمّى الربا المحرَّم».

هل فوائد البنوك حرام؟

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".

حكم أرباح الأموال المودعة في البنوك

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.

وتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".

