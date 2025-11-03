قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
ديني

حكم إخراج القيمة في الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

حكم إخراج القيمة في الزكاة
حكم إخراج القيمة في الزكاة
شيماء جمال

حكم إخراج القيمة في الزكاة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقال الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم؛ وذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة.

وتابعت: فقد روي أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". أخرجه البخاري وغيره.

ونوهت ان الحديث أفاد أنه أخذ مِنهم ما يتوافق مع حاجة الفقراء بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

ما كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هي كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟.

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

وذكرت أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:

الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.

والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.

