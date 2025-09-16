قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية

آية التيجي

يُعد مرض الشرايين المحيطية (PAD) من أخطر مشكلات الدورة الدموية التي تؤثر على الساقين والقدمين، حيث يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم عبر الشرايين، مما يسبب آلامًا في الفخذ أو الساق عند المشي أو بذل مجهود.

أعراض مرض الشرايين المحيطية

وبحسب ما أوضح المعهد الوطني للصحة (NIH)، فإن مرضى الشرايين المحيطية يواجهون خطرًا قلبيًا وعائيًا مشابهًا لمرضى احتشاء عضلة القلب، مما يستدعي ضرورة التشخيص المبكر وتعديل عوامل الخطر لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة.

 ومن أبرز أعراض مرض الشرايين المحيطية التي يجب الانتباه لها، ووفقًا لتقرير موقع healthsite، ما يلي :

ـ تساقط الشعر في القدمين والساقين:

قد يلاحظ المريض تساقط الشعر في الساقين وتحول الجلد ليصبح لامعًا وناعمًا، نتيجة ضعف تدفق الدم ونقص التغذية لبصيلات الشعر.

ـ فقدان النبض في القدم:

من العلامات المبكرة لـ انسداد الشرايين صعوبة أو عدم القدرة على جس النبض في الكاحل أو القدمين، وهو مؤشر قوي على انقطاع تدفق الدم.

أعراض مرض الشرايين المحيطية

ـ بطء شفاء الجروح:

إذا استغرقت جروح الساقين والقدمين وقتًا طويلاً للشفاء، فقد يكون السبب ضعف الدورة الدموية الناتج عن انسداد الشرايين.

ـ الخدر والضعف في الساق:

الشعور بـ تنميل أو ضعف في الساقين قد يكون نتيجة عدم وصول الأكسجين الكافي إلى الأعصاب والعضلات.

ـ التقلصات المتكررة:

تشنجات أو آلام متكررة في الساقين أثناء المشي لمسافات قصيرة تُعد من أبرز مؤشرات مرض الشرايين المحيطية، وقد تستمر حتى أثناء الراحة.

ـ برودة القدمين:

انخفاض تدفق الدم يؤدي إلى برودة الأطراف، حيث يشعر المريض بفرق واضح في درجة حرارة القدمين مقارنة ببقية الجسم.

أعراض مرض الشرايين المحيطية

لماذا التشخيص المبكر مهم؟

الكشف المبكر عن مرض الشرايين المحيطية يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويعتمد التشخيص غالبًا على فحص "مؤشر الكاحل – العضدي (ABI)" لتقييم تدفق الدم في الساقين.

مرض الشرايين المحيطية أعراض الشرايين المسدودة انسداد الشرايين في الساقين ضعف الدورة الدموية برودة القدمين تساقط الشعر في الساقين فقدان النبض في القدم

