الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أحمد زيزو

أعلن النادي الأهلي أن أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم يعاني من اصابة بشد في العضلة الضامة.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الاشعة التي خضع لها زيزو وشملت سونار ورنين مغناطيسي أثبتت اصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة .

وأضاف أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامج العلاج والتأهيلي المخصص له علي أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور إكتمال شفائة.