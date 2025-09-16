القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اجتماعه الدورى لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة في مجال حماية وتنمية الطفولة.

وأعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع عن خطوات إطلاق حملة إعلامية توعوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد تهدف إلى رفع وعي الأطفال والأهالي للحماية من أشكال العنف، كما ناقش الاجتماع أعمال اللجان الدائمة المتخصصة، ومنها لجنة حماية الطفل ولجنة اختيار سفراء الطفولة.

حيث تم استعراض مقترحات تطوير منظومة حماية الطفل، إلى جانب تطوير برنامج سفراء الطفولة من خلال إعداد معايير اختيار السفراء وميثاق أخلاقي ينظم عملهم، فضلًا عن تنفيذ ورشة عمل متخصصة لرفع وبناء قدراتهم، فضلا عن استعرض جهود لجنة التشريعات والتي تختص بمراجعة واقتراح التشريعات والتعديلات المطلوبة والمقترحات البديلة لضمان أن التشريعات تعالج الفجوات وتقدم افضل حماية لحقوق الطفل وتراعي المصلحة الفضلى لهم.

واستعرضت "السنباطي" الجهود والأنشطة التى تمت خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تكريم أوائل الثانوية العامة في جميع فروعها، وأوائل الثانوية الأزهرية، وذوي البصائر، بالإضافة إلى البدء في إعداد دليل تدريبي موحد لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بمشاركة وحضور عدد من الجهات المعنية والشريكة، مؤكدة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الأطفال، وبناء جيل واعٍ يتمتع بالحماية والتمكين الكامل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الانجازات التى تمت خلال الفترة الماضية بملف زواج الأطفال، والجهود المبذولة في ملف تنمية الطفولة المبكرة، وفي هذا الإطار، لافته الى تدريب عدد من المتعاملين مع الأطفال على دليل الكفاءات الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية مع الجهات المعنية والمختصة، كما أنه جاري إعداد مؤشرات قياس واضحة وقابلة للتطبيق لقياس الآثر من البرنامج بالتعاون مع منظمة اليونيسف.