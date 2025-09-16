مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لم تنسحب من قطاع الصحة والتعليم بل أحدثت نقلة نوعية في هذين المجالين.



وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية: "تم إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة بعضها تصل تكلفتها لـ 600 و700 الف جنيه للعملية الواحدة".

وتابع مدبولي: "لما بزور مستشفيات بسمع من المواطن والمريض الذي يحصل على الخدمة الطبية في المستشفيات ولما بيحددوا غرفة معينة أدخلها بدخل غرفة أخرى في المستشفى وبسأل المرضى".

وأكمل: "منظومة التأمين الصحي الشامل تكلف الدولة سنويا مئات المليارات ونسعى إلى تغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه المنظومة ".

ولفت مدبولي: "عدد الجامعات في مصر وصل لـ 125 جامعة والجزء الأكبر منها جامعات أهلية أنشأتها الدولة، وهناك جزء أنشأه القطاع الخاص ونعمل على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر ".

وتابع: "عملنا على تقليل كثافات الفصول في مصر ولا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا والدولة لم تنسحب من قطاع التعليم".