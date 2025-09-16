مدبولي: قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة وجودية بالكامل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت تطور كبيرا من مشروعات الإسكان الإجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة وجودية بالكامل، وبالتالي عندما ننظر إلى الإطار الأشمل فيما يخص حوض نهر النيل، فإن مصر أحرص ما تكون على التعاون مع دول حوض النيل.

وتابع: “المواطن فى دول حوض النيل ينظر لمصر علي أنها تفرض وتقيد أى أعمال تنمية وتطوير فى هذه الدول من أجل مصلحتها، وهو غير صحيح على الإطلاق، ومصر ليس ضد أى تنمية تحدث فى دول إفريقيا”.