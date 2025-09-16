الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على أن التوسع في الطاقة المتجددة هدف رئيسي لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء، وتوجيهه نحو الصناعة والتصدير، بما يجذب مزيدًا من الاستثمارات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، في مؤتمر صحفي ، إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت للنصف، وأن مصر مؤمنة باحتياجاتها من الغاز والطاقة لخمسة أعوام مقبلة.

واختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن الدولة تستهدف خفض الدين العام تدريجيًا، وزيادة معدل النمو إلى 7%، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، فضلًا عن الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال: "تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوافق والعمل المشترك، والاستمرار على نهج المؤسسات، لأن التقدم لا يتحقق إلا بالتراكم والالتزام".

وتابع أن تم تأمين احتياجات مصر من الغاز لمده خمس سنوات.