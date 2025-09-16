قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
تحقيقات وملفات

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء بمصنع سجاد بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود، وذلك للمتابعة الميدانية والاطمئنان على جهود الإطفاء والإغاثة، حيث شب الحريق أثناء أعمال تركيب ولحام سقف صاج بديل للسقف المتهالك، ما أدى إلى تطاير شرر على بعض المواد الخام داخل المصنع، فاندلعت النيران على مساحة تقارب 12 ط من المخزن،جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أنه فور ورود البلاغ الى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات إطفاء مدعومة بمعدات ولودرات، إلى جانب الدفع بـ5 سيارات فنطاس مياه تابعة لشركة مياه الشرب، و4 سيارات إسعاف مجهزة، فيما جرى فصل المرافق عن المنطقة المحيطة بشكل عاجل لمنع أي امتداد أو خطورة إضافية. كما جرى دعم الجهود الميدانية بـ3 لوادر لتسهيل أعمال الإخلاء والعزل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الأجهزة المعنية نجحت في السيطرة على الحريق، وبدأت في تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تحرك أمني عاجل 

وثمّن محافظ الغربية ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع الموقف، كما أشاد بدور شركة مياه الشرب والوحدات المحلية في توفير الدعم العاجل بسيارات الفنطاس والمعدات، موجهًا التحية للأطقم الطبية والإسعاف التي تواجدت في الموقع منذ اللحظة الأولى للتعامل مع أي حالات إصابة، مؤكداً أن هذا التنسيق العاجل بين مختلف الجهات يعكس جاهزية المحافظة في مواجهة الأزمات والحرص على سلامة المواطنين.

دعم الأسر والعائلات 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تواصل متابعتها اللحظية للموقف لحين الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأمين، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم تأتي في مقدمة أولويات محافظة الغربية، وأن الأجهزة التنفيذية ستظل متواجدة ميدانيًا حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل.

اخبار محافظة الغربية حريق مصنع سمنود قرية الراهبين أمن الغربية حريق هائل مصنع سجاد

تصادم

مصرع موظف فى تصادم بين دراجة نارية وسيارة بشبين القناطر

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب أتوبيس 26 راكبا بالشرقية

المتهمة

تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة طفلتيها بأسيوط لجلسة شهر ديسمبر القادم

بالصور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

