السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء بمصنع سجاد بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود، وذلك للمتابعة الميدانية والاطمئنان على جهود الإطفاء والإغاثة، حيث شب الحريق أثناء أعمال تركيب ولحام سقف صاج بديل للسقف المتهالك، ما أدى إلى تطاير شرر على بعض المواد الخام داخل المصنع، فاندلعت النيران على مساحة تقارب 12 ط من المخزن،جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أنه فور ورود البلاغ الى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات إطفاء مدعومة بمعدات ولودرات، إلى جانب الدفع بـ5 سيارات فنطاس مياه تابعة لشركة مياه الشرب، و4 سيارات إسعاف مجهزة، فيما جرى فصل المرافق عن المنطقة المحيطة بشكل عاجل لمنع أي امتداد أو خطورة إضافية. كما جرى دعم الجهود الميدانية بـ3 لوادر لتسهيل أعمال الإخلاء والعزل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الأجهزة المعنية نجحت في السيطرة على الحريق، وبدأت في تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تحرك أمني عاجل

وثمّن محافظ الغربية ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع الموقف، كما أشاد بدور شركة مياه الشرب والوحدات المحلية في توفير الدعم العاجل بسيارات الفنطاس والمعدات، موجهًا التحية للأطقم الطبية والإسعاف التي تواجدت في الموقع منذ اللحظة الأولى للتعامل مع أي حالات إصابة، مؤكداً أن هذا التنسيق العاجل بين مختلف الجهات يعكس جاهزية المحافظة في مواجهة الأزمات والحرص على سلامة المواطنين.

دعم الأسر والعائلات

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تواصل متابعتها اللحظية للموقف لحين الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأمين، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم تأتي في مقدمة أولويات محافظة الغربية، وأن الأجهزة التنفيذية ستظل متواجدة ميدانيًا حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل.