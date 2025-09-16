شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

طرح الفنان سعد لمجرد أغنيته الجديدة بعنوان "شبه دماغى"، بالتعاون مع الفنان أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوى، وتم طرحها بشكل حصرى على إذاعة "نجوم أف إم"، من إخراج شادى قاسم وتم تصويرها فى أجواء صيفية بالساحل الشمالى، وبمشاركة الفنانة التونسية يسرا جديدى.

وتعاون الفنان أمير طعيمة مع سعد لمجرد من قبل فى ثلاث أغنيات وحققوا نجاحات طاغية فى العالم العربى مثل "من أول دقيقة"، و"عدى الكلام"، و"بشوفك"، وصولاً لأغنية "شبه دماغى".

وكان سعد لمجرد عبر عن سعادته بعد نجاح حفله بالعلمين بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية؛ كاشفًا كواليس زيارته لمصر وظهوره برفقة نخبة من نجوم الفن، من بينهم أحمد السقا، إلهام شاهين، هالة صدقي، وهاني رمزي وعلق عليه قائلا «تشرفت بلقاء نخبة من نجوم مصر الكبار، أصحاب الخلق الرفيع والرقي والضيافة التي تعكس أصالة مصر وأهلها عشت بينكم لحظات لن تُنسى، وخرجت بذكريات محفورة في القلب».

وأضاف «شكري العميق للجمهور المصري العزيز، وللجالية المغربية في مصر ولكل الأشقاء العرب الذين حضروا من قريب أو بعيد لمشاركتي هذا العرض الذي قدمته من أعماق قلبي. غمرتموني بمحبتكم، وأقولها لكم بصدق: أحبكم في الله حبًا عظيمًا».