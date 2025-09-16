سعد لمجرد يطرح أغنية شبه دماغي.. تفاصيل

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن طرح أحدث أغانيه بعنوان شبه دماغي باللهجة المصرية ومن المقرر أن يتطرح عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وقال سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : أغنية شبه دماغي يوم 16/09/25 الساعة 7 مساء.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، والأغنية صورت على طريقة الفيديو كليب في أجواء صيفية على شواطئ الساحل الشمالي.

سعد لمجرد بحفل العلمين

أحيا الميجا ستار سعد لمجرد حفله الغنائي بالعلمين داخل "سكاي" بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية بالإضافة إلى حضور فني الشاعر أمير طعيمة والاعلامية ريهام سعيد والمنتج رامز سليمان.

ظهر سعد لمجرد كعادته بـ "لوك" مميز للبعض ومحير للآخرين حيث ارتدي قبعه وردي وقميص ابيض فضفاض وبنطلون اسود وكان في استقباله ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي .

وبمجرد صعود سعد لمجرد على خشبة المسرح مرددًا أغنيته الشهيرة انت معلم .. تعالت هتافات وصيحات الترحيب بالنجم المغربي ..

من جانبه حرص سعد لمجرد علي تحية الحضور وأعرب عن سعادته دائما بالغناء فى مصر ورحب بمختلف الجنسيات العربية ممن طالبوه بالعديد من اغانيه الشهيرة وااتي قدم منها إنساي، انتى باغيه واحد ،أنا ماشي ساهل، انتى حياتى، بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.