أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل تعاونه مع نور النبوي فى كان يامكان

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن سفره الى الأقصر بسبب تصوير فيلم جديد بعنوان “كان يا مكان” الذى يقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : أتواجد حاليا فى الأقصر من أجل انطلاق تصوير فيلم “كان يا مكان” مع نور النبوي ومن المقرر أن يمتد التصوير هناك لما يقرب من شهر.

وأضاف أشرف عبد الباقي : أنه سيتم تكريمه خلال مهرجان الفضائيات العربية الذي سيعقد في الايام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى كشف الفنان أشرف عبد الباقي، مدى إمكانية تقديم جزء اخر من مسلسله “راجل وست ستات”، والذى حقق شهرة كبيرة عند عرضه على مدار 10 مواسم.

وقال أشرف عبد الباقي، في ندوته بمعرض بغداد الدولي للكتاب: من يومين المنتج عرض عليا نعمل حلقات جديدة، لسه بنفكر لأن بعد وفاة مها أبو عوف، مش عارفين لو عملنا حلقات جديدة هيبقى نفس النتيجة ولا أقل، ومنة عرفة اللي كبرت هتبقى مثلًا اتجوزت وخلفت، بندرس حاليًا لو تنفع أكيد هنعملها.

من ناحية أخرى تحدث أشرف عبد الباقي عن إمكانية نقل تجربة مسرح مصر، إلى العراق قائلا : كل بلد ليه عاداته، ولو قولنا العراق على سبيل المثال لازم نقدم عمل عراقي خاص بأهل البلد والشباب اللي ناجحين على السوشيال ميديا يطلعوا على خشبة المسرح يبقى عندهم ثبات ويقدموا الفن العراقي.

أشرف عبد الباقي: سعيد بالتكريم

وتواجد الفنان أشرف عبد الباقي فى بغداد لتكريمه ضمن فعاليات معرض الكتاب هناك.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد: سعيد بتكريمي في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين.

وقد طرحت منصة Watch it البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يعرض قريبًا عبر المنصة، وهو من إخراج زينة عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي يكشف ترشيح ابنته لإخراج العمل

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى عن حقيقة ترشيح ابنته زينة الى إخراج مسلسل “ولد بنت شايب”.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أرشح ابنتى زينة لتتولى إخراج مسلسل ولد بنت شايب وجاء الترشيح من قبل إحدى أعضاء فريق الإنتاج فى الشركة المتحدة.

وأوضح أشرف عبد الباقي : قمنا بترشيح عدد من المخرجين فى البداية ولم يكن اسم ابنتى مطروحا وبعدها تم اختيارها والتواصل معها بناء على ترشيحهم.

وأشار أشرف عبد الباقي : سعيد بالتعاون مع زينة كونها مخرجة مميزة وتعاونت معها من قبل فى فيلم “مين يصدق” الذى حقق نجاحا كبيرا.

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.