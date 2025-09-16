قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

د. أل منصور
د. أل منصور
د. أمل منصور

في لحظة خصام، يبدو العالم أضيق من أن يتسع لكلمة ودّ، وأبعد من أن يجمع قلبين عرفا كيف يكونان معًا. تتكاثر الأسئلة في الصمت، وتتضخم الجروح في غياب الحوار، حتى يخيل لكل طرف أن العودة مستحيلة. لكن الحقيقة أن الحب، مهما تخللته الخلافات، يملك قدرة فريدة على العودة إلى ذاته. التصالح ليس مجرد مصافحة أو كلمات اعتذار، بل هو رحلة عاطفية تعيد ترتيب ما بعثره الخصام، وتذكير بأن المشاعر التي جمعت قلبين أعمق من أي خلاف.

الخصام بين المحبين ليس عدوًا دائمًا. أحيانًا يكون صرخة خفية تقول: “أحتاج أن تفهمني”، أو طلبًا غير معلن للمزيد من الاهتمام. لكنه، إن طال، يتحول إلى جدار عازل، يبعد المسافات ويزرع برودًا يقتل أجمل ما في العلاقة. وهنا يصبح التصالح ليس مجرد خيار، بل طوق نجاة يحمي ما تبقى من دفء.

ما يجعل لحظة التصالح مؤثرة هو أنها تكشف هشاشتنا كبشر. فكل واحد منا، رغم كبريائه، يتوق إلى عناق يعيد إليه الأمان. في أعماق كل خصام، هناك قلبان ينتظران الفرصة ليقولا: “اشتقت إليك” حتى وإن لم تخرج الكلمة بصوت مسموع. ربما يتظاهر أحدهما بالقوة، أو يختبئ الآخر خلف صمتٍ طويل، لكن الرغبة في العودة تبقى أقوى من كل محاولات الإنكار.

كثيرًا ما نسمع أن الاعتذار شجاعة. لكن في العلاقات العاطفية، الشجاعة الحقيقية تكمن في كسر جدار العناد. الاعتذار لا يعني الهزيمة، بل يعني أن الحب أغلى من لحظة كبرياء. أن تمد يدك للطرف الآخر هو إعلان ضمني بأنكما شريكان في الألم كما في الفرح، وأن ما يربطكما أكبر من أي خلاف مؤقت.

ومع ذلك، لا يكفي أن نقول “أنا آسف” أو “دعنا ننسى ما حدث”. التصالح العميق يحتاج إلى ما هو أبعد من الكلمات. يحتاج إلى استماع حقيقي، إلى تفهّم ما جرح الآخر، وإلى استعداد لتغيير ما يمكن تغييره. فالمصالحة ليست عودة شكلية إلى ما قبل الخلاف، بل خطوة نحو علاقة أكثر نضجًا، يتعلم فيها كل طرف كيف يختار عباراته، وكيف يصون قلب الآخر من الجروح المتكررة.

يرى البعض أن لحظة التصالح تحمل قوة علاجية هائلة. فهي تمنح الطرفين شعورًا بالطمأنينة، وتعيد بناء الثقة التي تزعزعت أثناء الخصام. الأهم أنها تُشعر كل طرف بأنه مسموع ومفهوم، وهو ما يحتاجه القلب أكثر من أي دليل على صحة الموقف. فعندما يشعر الإنسان أن مشاعره محترمة، يزول نصف الألم قبل أن يزول الخلاف نفسه.

هناك سر صغير يعرفه كل من عاش حبًا حقيقيًا: لحظة ما قبل التصالح هي الأصعب. تلك الثواني التي تفصل بين قرار التراجع والخطوة الأولى نحو الآخر تبدو كأنها عبور جسر من نار. الأفكار تتصارع: “هل سيتقبل اعتذاري؟ هل سيظن أنني ضعفت؟”. لكن ما إن تُقطع المسافة، ولو بنظرة أو رسالة قصيرة، حتى يذوب كل التوتر كأنه لم يكن. فالقلب لا يحتاج إلى مقدمات طويلة، يكفيه أن يشعر بأن الآخر ما زال يريده.

التصالح بعد الخصام ليس عودة إلى نقطة البداية، بل بداية جديدة بوعي أعمق. إنه فرصة لاكتشاف مناطق ضعفنا وقوتنا، ودرس في كيفية الحب دون أن نفقد أنفسنا. فالعلاقة التي تعرف كيف تعود أقوى بعد الخلاف، هي علاقة قادرة على الاستمرار، لأنها تعترف بإنسانية الطرفين وتقبل لحظات الضعف كجزء من الحكاية.

لكن حتى يكتمل معنى التصالح، هناك أمور صغيرة تصنع فرقًا كبيرًا:

الإنصات الصادق:....الحنان....
لمسة يد، نظرة دافئة، كلمة رقيقة… كلها جسور تعبر فوق بقايا الخلاف.
وربما أجمل ما في التصالح أنه يعيدنا إلى جوهر العلاقة: ذلك الشعور بأننا لسنا وحدنا في مواجهة الحياة. فبعد الخصام، يصبح العناق أكثر دفئًا، والكلمة الطيبة أكثر وقعًا، وكأن الحب اختبر قوته ونجح في الامتحان.

في النهاية، لا أحد يربح من طول الخصام. الوقت الذي يضيع في العناد لا يعود، والمشاعر التي تتراكم في الغياب تترك ندوبًا يصعب محوها. لذلك، لا تنتظروا اللحظة المثالية للمصالحة، فالحب لا يقاس باللحظات الكاملة، بل بقدرتنا على العودة رغم كل النواقص.

فلتكن المصالحة شجاعتكم الكبرى؛ أن تضعوا قلوبكم فوق كبريائكم، وأن تدركوا أن الانتصار الحقيقي ليس في الفوز بالجدل، بل في الاحتفاظ بمن تحبون. فالعناق الذي يأتي بعد الخصام لا يشبه أي عناق، لأنه يحمل في طياته معنى العودة… واعترافًا صامتًا بأن هذا القلب مكانه هنا، مهما طال الغياب.

الخصام التصالح الاعتذار العلاقات العاطفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الزمالك والإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

خالد الغندور

الغندور يكشف عن اقتراب حسام البدري من تدريب الأهلي

الزمالك

تدريبات بدنية متنوعة في الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد