استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة دخلت على أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق وقمنا بإنشاء محطات معالجة مياه صرف زراعي واستصلحنا أراضي صحراوية للزراعة.



وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :"اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص".



وتابع مدبولي :" إحنا في مصر نعيش على 6 % من مساحة مصر وعندما تم وضع رؤية لمصر لمدة 50 عام قررنا مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر وبالتالي تم التوسع في إنشاء مدن جديدة ومناطق تنمية جديدة ".



وأكمل مدبولي :"مشروع الإسكان الاجتماعي قضى على مشكلة كبيرة جدا وهي فرص الحصول على سكن".



