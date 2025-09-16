قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
توك شو

استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص

هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة دخلت على أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق وقمنا بإنشاء محطات معالجة مياه صرف زراعي واستصلحنا أراضي صحراوية للزراعة.


وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :"اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص".


وتابع مدبولي :"   إحنا في مصر نعيش على 6 % من مساحة مصر وعندما تم وضع رؤية لمصر لمدة 50 عام قررنا مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر وبالتالي تم التوسع في إنشاء مدن جديدة ومناطق تنمية جديدة ".


وأكمل مدبولي :"مشروع الإسكان الاجتماعي قضى على مشكلة كبيرة جدا وهي فرص الحصول على سكن".

 

