موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

الموعد: الخميس 18 سبتمبر 2025

التوقيت: الخامسة مساءً (بتوقيت القاهرة والسعودية)

الملعب: استاد هيئة قناة السويس

الناقل: شبكة قنوات أون تايم سبورتس



موقف الزمالك في بطولة الدوري

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

موقف الإسماعيلي في بطولة الدوري

في المقابل، يدخل الإسماعيلي المباراة بهدف تحسين نتائجه بعد بداية متذبذبة للموسم. فقد خاض الفريق ست مواجهات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادلًا واحدًا، بينما تلقى أربع هزائم.

ويقبع الدراويش في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، مما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة لهم للابتعاد عن مراكز الهبوط والعودة إلى سكة الانتصارات.