فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز المصري ونظيره الأهلي السعودي، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الإنتركونتيننتال، التي تجمع أبطال ثلاث قارات (إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ).

ويخوض بيراميدز هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وكان الفريق قد افتتح مشواره القاري الجديد بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي الأول، ليحجز مقعده في مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة والسعودية)

وذلك علي إستاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية – جدة



وأوضح "فيفا" أن المباراة ستقام وفق النظام الإقصائي، حيث سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين (30 دقيقة) في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ثم إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل، لحسم المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

الفريق الفائز من مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي سيواجه المتأهل من ديربي الأمريكيتين في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز لاحقًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة العالمية.