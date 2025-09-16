أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

في إطار دورهم المجتمعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قام الفنانون *أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب* بزيارة لمؤسسة «راعي مصر»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكان في استقبالهم *المستشار أمير رمزي*، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والفنان *هاني رمزي*، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المؤسسة للاطلاع على أنشطتها وبرامجها المختلفة، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من المستشار أمير رمزي حول جهود المؤسسة ومشروعاتها في مختلف المحافظات لتوفير حياة كريمة لغير القادرين.

وشارك الفنانون خلال الزيارة في عدد من الأنشطة الإنسانية التي تنظمها المؤسسة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، حيث قاموا بتوزيع الملابس، والأدوات المدرسية، وكراتين السلع الغذائية على الأسر المستحقة والأطفال، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

كما شاركوا في إجراء الأبحاث الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لتحديد احتياجات الأسر الفقيرة، حيث استمعوا إليهم وقدموا لهم الدعم اللازم.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل المجتمعي؛ حيث قال الفنان *أكرم حسني* إنه يشكر مؤسسة راعي مصر على إتاحة الفرصة لهم للإحساس بحالة الرضا هذه، مؤكدًا أنهم دائمًا في صف البسطاء ومساندتهم.

أما الفنان *مصطفى غريب*، فأعرب عن سعادته برؤية فرحة الأسر، متمنيًا أن يتمكنوا دائمًا من إدخال السعادة إلى قلوبهم. بينما عبر الفنان *هشام ماجد* عن فخره بكونه جزءًا من مشروع مؤسسة راعي مصر وما تقدمه من جهود عظيمة في أنحاء الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمعدمين.

وفي ختام الزيارة، وجّه المستشار *أمير رمزي* الشكر للفنانين الثلاثة على حضورهم ومشاركتهم ودعمهم للأسر الأولى بالرعاية خلال زيارتهم للمؤسسة.