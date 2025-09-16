أكرم حسني يوجه رسالة مؤثرة لابنته الكبرى روبا بمناسبة عيد ميلادها

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة ابنته الكبرى "روبا"، بمناسبة عيد ميلادها من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر حسني صورة تجمعه بابنته، وكتب معلقًا: «هيفضل أحلى يوم في حياتي.. يوم ما شوفتك يا بنت أبوكي.. بحبك يا هندسة».



وشاركت اية سماحة فى بطولة مسلسل الكابتن بجانب أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.